سعر الدينار الكويتي الخميس 17-8-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

شهدت شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-8-2023 انخفاضًا داخل البنوك في بداية تعاملاتها أمام الجنيه المصري، إذ سجل استقرار شراء العملة الكويتية، بينما زاد البيع بشكل طفيف خلال الأيام الماضية، ليسجل متوسط سعر العملة الكويتية في المصارف العاملة في مصر عند 100.20 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع، بحسب اخر تحديث على موقع البنك المركزي، خلال السطور التالية تنشر المال نيوز مسحًا على شراء وبيع أمام الجنيه والتي جاءت عند مستويات :

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـالبنك الأهلي المصري عند 99.29 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر عند مستويات 99.96 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية بمصرف أبو ظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك بلوم وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

عرضت فروع بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات على الموقع الإلكتروني عند 100.40 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية داخل بنك المصري المتحد 93.48 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

فيما عرضت شاشات تداولات بنك التنمية الصناعية سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات عند 96.09 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي على شاشات بنك QNB بداية التعاملات الصباحية عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع إيجي بنك ببداية التعاملات 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

عرضت فروع بالمصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند مستويات 100.26 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.