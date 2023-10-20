سعر الدينار الكويتي الجمعة 20-10-2023 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليوم الجمعة 20-10-2023 أمام الجنيه المصري بسبب عطلة القطاع المصرفي في يومي الجمعة والسبت، لتسجل أسعار شراء وبيع وحدة النقد الكويتية 99.66 جنيه للشراء، و 100.01جنيه للبيع، كمتوسط السعر في السوق الرسمية بمصر، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، ليعرض المال خلال السطور التالية تقريرًا مفصلًا حول سعري شراء وبيع عملة دولة الكويت على بحسب آخر تعاملات البنوك العاملة في مصر بمواقعها الإلكترونية، والتي جاءت عند:

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

أظهر تقرير المال وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

كما أظخر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 94.17 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

حافظ بنك قطر الوطني الأهلي QNB على سعر أمام الجنيه المصري عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري عند مستويات 96.42 جنيه للشراء، و100.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك كريدي أجريكول مصر على نفس مستويات الخميس عند 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض أكبر بنوك القطاع الخاص البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع،

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر على مستواه بموقع البنك الأهلي المصري الإلكتروني عند مستويات 98.76 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك مصر 99.44 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

في ختام تقرير المال اليوم وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي إلى 97.73 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.