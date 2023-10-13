سعر الدينار الكويتي الجمعة 13-10-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت مواقع البنوك الإلكتروني حافظ مواقعها الإلكترونية على سعر اليوم الجمعة 13-10-2023، أمام عملة مصر المحلية داخل البنوك بسوق الصرافة المصرية على نفس مستويات شراء وبيعها أمس، نتيجة الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة في مصر يومي الجمعة والسبت ليسجل متوسط سعر وحدة النقد الكويتي إلى 99.76 جنيه للشراء، و 100.10 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث على الصفحة الرسمية للبنك المركزي المصري لنشر أسعار العملات العربية والأجنبية، لتعرض المال في تقريرها التالي سعري شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنوك والذي جاء عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اعرض بنك مصر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 99.84 جنيه للشراء، و 99.52 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

أظهر الموق الإلكتروني لبنك المصرف العربي الدولي استقرار سعر أمام العملة المصرية عند 99.79 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

حافظ البنك المصري الخليجي على سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 95.63 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أبقى البنك التجاري الدولي على سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بنفس مستويات أمس عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

على نفس مستويات أمس استقر سعر أمام الجنيه المصري ببنك التعمير والإسكان الإلكتروني عند 96.99 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

بنفس المستويات المعلنة أمس سجل سعر الدينار الكويتي ببنك قطر الوطني الأهلي أمام الجنيه 99.75جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أتاح بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بنفس مستويات أمس عند 100.04 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي باللبنك الأهلي المصري أمام نظيرها في السوق المحلية الجنيه المصري 98.82 جنيه للشراء، و 99.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي اليوم أمام عملة مصر المحلية عند مستويات 96.52 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.