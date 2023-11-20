سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 20-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك تبيان سعر اليوم الإثنين 20-11-2023 أمام العملة المحلية لمصر، بحسب اخر تحديث للعملة الكويتية في السوق المصرفية، ليصل متوسط صرف عملة دولة الكويت إلى 100.02جنيه للشراء، و100.36 جنيه للبيع ، بحسب اخر تحديث للدينار على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وفقًا لصفحته المختصة بنشر متوسط شراء وبيع العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض البوابة الإلكترونية، حصرًا للتحديث الأخير للعملة الكويتية داخل أبرز البنوك العاملة في السوق المحلية، والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

في بداية التداولات اللحظية وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام نظيره الجنيه المصري إلى 96.80 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري وصل إلى بقيمة: 99.16 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

قُدر سعر في بنك مصر قيمة: 99.83 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

عُرض سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الرسمي للمصرف المتحد 93.48 جنيه للشراء، و100.43 للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الرسمي للبنك الأهلي الكويتي إلى 97.73 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

في بداية التعاملات عرض بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري عند 99.73 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

في بداية التعاملات وصل سعر اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بنك SAIB إلى 100.06 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.