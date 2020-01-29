سعر الدينار الكويتي الأربعاء 29-1-2020 في مصر

تنشر جريدة المال سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وكذلك أسعاره مقابل الدولار واليورو في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء 29-1-2020.

ويسمح البنك المركزي المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 51.58 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع .

الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 51.58 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع

الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الوطني

بلغ الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي الوطنى 51.31 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

سجل متوسط الدينار الكويتي اليوم في البنوك وفقا لحسابات البنك المركزي المصري 51.81 جنيه للشراء 52.15 جنيه للبيع.

يذكر أن البنك المركزي أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الدينار الكويتي أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الاضرار بالعملة المحلية.

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه ، ووفقا لاحصائيات فان عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر نحو 4.7 مليار دولار عبر ما يزيد عن 1300 شركة فى مجالات المالية والصناعية والزراعية ، كما يعمل فى مصر بنكان كويتيان هما ، بنك الكويت الوطنى والبنك الأهلى الكويتى.