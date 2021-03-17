سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 17-3-2021

شهدت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي، استقراراً مقابل الجنيه المصري علي مستوي الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 بعدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقاً لتقرير جريدة “المال” الذي تقدمة بشكل يومي على سعر العملة الكويتية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

شهدت مستويات سعر الدينار استقرارا على مستوى الشراء والبيع في بداية تداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند 49.03 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف العملة الكويتية الدينار مقابل الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع بنك SAIB، عند 51.81 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

ترصد شبكة فروع المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.42 جنيه للشراء،52.16 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بينت مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 49.61 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر إيران للتنمية

سجلت مستويات أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك المصر إيران للتنمية عند 47.80 للشراء ، و52.12 جنيه للبيع، بحسب تقرير جريدة “المال”.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

تنشر شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي في مصر بنك مصر سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية للأفراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48.92 جنيهاً للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

عرضت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، بمنتصف التداول اليوم السبت عند مستوى 48.03 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى صعيد مستوى أسعار العملة الكويتية أمام الدولار، تراجعت لتصل مستويات التداول اليوم إلى 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبحسب تقرير “المال” الإلكترونية في سوق تداول العملات الخليجية، وصل سعر التداول العملة الكويتة مقابل عملة المملكة العربية السعودية إلى مستوى 12.37 ريال.