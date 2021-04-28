سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم 28-4-2021

تواصل مستويات سعر الدينار الكويتي، في الحفاظ مقابل الجنيه المصري، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 28 -4-2021، على نفس مستويات أمس داخل عدد من شبكة فروع البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية.

وعلى مستوى متوسط السعر بنهاية تداولات أمس فى البنوك العاملة 51.83 جنيه للشراء و52.29 للبيع، بحسب السعر المعلن على شاشة التداول الخاصة بالبنك المركزي المصري، حيث ترجع أسباب قوة الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، إلى تثبيت سعره أمام الدولار عند 3.31 دولار للدينار، وقوة حجم الاحتياطيات الدولية للاقتصاد الكويتى.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهر تقرير المال الصباحي على اسعار العملات وصول سعر الدينار مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 49.03 جنيه للشراء، و51.19 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية

SAIB

وفيما عرضت شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB سعر صرف الدينار مقابل الجنيه للأفراد والشركات عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.25 جنيه.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

في بداية التعاملات الصباحية اليوم داخل شبكة فروع المصرف المتحد جاء سعر صرف الدينار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.25 للبيع.

صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدينار داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم، 49.66 جنيه للشراء، و54.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

وبمستهل تعاملات اليوم جاء سعر صرف الدينار داخل بنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه لدى مصرف العربي الدولي عند 51.69 للشراء، و54.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وبحسب التحديثات الاخير داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، ببنك مصر عند مستوى 49.03 جنيه للشراء، و52.17 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

في بداية التعاملات الصباحية على العملة الكويتية مقابل العملة الأمريكية الخضراء، جاء السعر عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفيما يخص مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيرها السعودي الريال فى سوق صرف العملات وصل إلى مستوى 12.37 ريال.