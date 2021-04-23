سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الجمعة 23-4-2021

استقر سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 23 -4-2021، داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت،ليسجل متوسط السعر بنهاية تداولات أمس فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، 51.82 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع. بحسب السعر المعلن على شاشة التداول الخاصة بالبنك المركزي المصري.

ويتم تسعير العملات أمام الجنيه المصري ، من خلال العمليات داخل القطاع المصرفي ، والتي تخضع لعدة عوامل فنية مصرفية، ويعد الدينار الكويتي من أكبر العملات العربية والأجنبية قيمة أمام الجنيه المصرى،

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهرت مؤشرات التداول على الموقع الإلكتروني، وصول سعر الدينار مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، ليصل إلى مستوى 49.04 جنيه للشراء، و51.17 للبيع

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وبينت مؤشرات التداول داخل فروع بنك الشركة المصرفية SAIB وصول سعر صرف الدينار مقابل الجنيه إلى مستوى 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه،

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وبحسب تقرير المال وصول سعر صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و54.69 جنيه للبيع. جاء سعر صرف الدينار داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري في نهاية تداولات امس.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

وبحسب مؤشرات التداول اللحظية داخل بنك المصرف العربي الدولي وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه لدي مصرف العربي الدولي عند 51.90 للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وأوضح تقرير بوابة “المال على اسعار العملات وصول سعر صرف الدينار الكويتي، لدى شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 49.04 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أظهر أحدث مؤشرات التداول على العملة الكويتية مقابل نظيرها العملة الأمريكية الخضراء،وصول السعر إلى مستويات 3.32 دولار أمريكي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وأمام العملة السعودية .. جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال بسوق صرف العملات إلى مستوى 12.37 ريال.