سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس 22-4-2021

تباينت مستويات سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، بنهاية التداولات الأسبوعية اليوم الخميس 22 -4-2021، داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، ويتم تسعير العملات أمام أمام الدولار الأمريكى، من خلال العمليات داخل القطاع المصرفي ، والتي تخضع لعدة عوامل فنية مصرفية، ويعد الدينار الكويتي من أكبر العملات العربية والأجنبية قيمة أمام الجنيه المصرى،بينما يسجل متوسط السعر حاليًا فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، 51.82 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أفتتح سعر الشراء والبيع للدينار الكويتي، على ارتفاع بقيمة قرشاً مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، ليصل إلى مستوى 49.04 جنيه للشراء، و51.17 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

فيما استقر سعر العملة الكويتية، أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند مستوى 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه، للأفراد والشركات بداية تعاملات الخميس.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وعرضت أحذث مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع المصرف المتحد أن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للأفراد والشركات عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت الموقع الإلكتروني لشبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية تداولت أسعار صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و54.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

وأوضح تقرير بوابة “المال” مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه لدي مصرف العربي الدولي عند 51.90 للشراء، و52.23 جنيه للبيع، خلال التداولات اليوم.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

كما ارتفعت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي، لدى شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 49.04 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

كما عرضت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، سعر الدينار الكويتي الكويتية أمام الدولار الأمريكي، اليوم عند مستويات 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وحققت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي بنهاية التعاملات بسوق صرف العملات اليوم 12.37 ريال.