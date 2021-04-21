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سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21-4-2021

المصرف المتحد يعرض أدني سعر للعملة عند مستوى 47.36 جنيه للشراء
فاطمه امام 10:36 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21 10:36 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

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اتخذت مستويات سعر الدينار الكويتي، مسار التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 21 -4-2021، داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، كما تقوم غرفة المعاملات الدولية، داخل كل بنك، بإدارة التسعير الداخلى للعملات العربية والأجنبية.

وتتواجد فى المقر الرئيسى لكل بنك ويتم عبر النظام الداخلى لكل بنك إخطار شبكة الفروع بأسعار تلك العملات أمام الجنيه المصرى، وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها، ويتم عرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة لذلك تحدث دوريًا داخل كل فرع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبدء سعر بيع الدينار الكويتي، بتراجع قرشاً للشراء مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 49.02 جنيه للشراء، و51.17 للبيع

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

فيما ارتفعت مستويات سعر العملة الكويتية، أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية إلى 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه، للأفراد والشركات صباح يوم الأربعاء

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع المصرف المتحد بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للأفراد والشركات عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

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الدينار الكويتي 556
صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وداخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية أظهرت شاشات التداول أسعار صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.65 جنيه للشراء، و54.69 جنيه للبيع، وفقاً لشاشات تداول البنك.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

وأوضح تقرير بوابة “المال” مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه لدي مصرف العربي الدولي عند 51.90 للشراء، و52.28 جنيه للبيع، خلال التداولات اليوم.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

كما تراجعت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي، لدى شبكة فروع بنك مصرثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى 49.02 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

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سعر الدينار مقابل الدولار

فيما وصلت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سجل سعر الدينار الكويتي الكويتية سجل أمام الدولار الأمريكي، اليوم عند مستويات 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات بسوق صرف العملات اليوم عند 12.37 ريال.

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بقلم فاطمه امام

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