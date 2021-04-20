سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 20-4-2021

بدء سعر الدينار الكويتي، بأرتفاع طفيف مقابل الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء 20 -4- 2021، داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، كما أن هناك مجموعة من العوامل المساهمة في تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات العملات العربية ومنها الدينار الكويتي، وعلى رأسها ارتفاع رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي، بقيمة بقيمة 100 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 40.200 مليار دولار

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما ارتفعت سعر الدينار الكويتي، بقيمة 3 قروش للشراء وقرشين للبيع مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 49.03 جنيه للشراء، و52.19 للبيع

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وعلى مستوى سعر العملة الكويتية، ارتفع أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية إلى 51.84 جنيه للشراء، و52.19 جنيه، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للأفراد والشركات عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

كما تعرض شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية بلغت أسعار صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.62 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، وفقاً لشاشات تداول البنك

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

فيما ارتفعت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي بقيمة 3 قروش للشراء والبيع أمام الجنيه لدي مصرف العربي الدولي ليصل إلى 51.86 للشراء، و52.28 جنيه للبيع، في بداية التداولات اليوم.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

كما حققت أيضاً مستويات سعر صرف الدينار الكويتي، ارتفاعاً لدى شبكة فروع بنك مصرثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه المصري، عند 49.03 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع،

سعر الدينار مقابل الدولار

وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدينار الكويتي الكويتية سجل أمام الدولار الأمريكي، اليوم 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وأظهر تقرير “المال” وصول صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات بسوق صرف العملات اليوم عند مستوى 12.37 ريال.