سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم السبت 17-4-2021

واصلت مستويات سعر الدينار الكويتي الحفاظ علي استقرارها مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم السبت 17 أبريل2021 بعدد البنوك والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية،نظراً للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت وفقاً لشاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، وتقدم بوابة “المال” الإلكترونية تقارير أسعار صرف العملات العربية والأجنبية ومنها الدينارالكويتي بشكل يومي خدمة لمتابعيها

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

واصل سعر الدينار الكويتي، استقراره مقابل الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48.98 جنيه للشراء، 52.10 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وجاءت أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.22 جنيه، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وداخل شبكة فروع المصرف المتحد استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، 52.17 للبيع، صباح اليوم السبت صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل مستوي سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، 49.59 جنيه للشراء، و54.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

فيما تداول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف العربي الدولي عند مستوى 51.52 للشراء، و52.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي، داخل شبكة فروع بنك مصرثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه المصري، عند 49.01 جنيه للشراء، 52.15 للبيع

سعر الدينار مقابل الدولار

ارتفع سعر الدينار الكويتي الكويتي بشكل طفيف أمام نظيرها الدولار الأمريكي لتصل مستويات التداول اليوم عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

عرضت مستويات صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات بسوق صرف العملات اليوم عند مستوى 12.37 ريال