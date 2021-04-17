بنـــوك

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم السبت 17-4-2021

العملة الكويتية ترتفع سنتين أمام الدولار الأمريكي
فاطمه امام 11:39 ص, السبت, 17 أبريل 21 11:39 ص, السبت, 17 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت مستويات سعر الدينار الكويتي الحفاظ علي استقرارها مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم السبت 17 أبريل2021 بعدد البنوك والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية،نظراً للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت وفقاً لشاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، وتقدم بوابة “المال” الإلكترونية تقارير أسعار صرف العملات العربية والأجنبية ومنها الدينارالكويتي بشكل يومي خدمة لمتابعيها

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

واصل سعر الدينار الكويتي، استقراره مقابل الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48.98 جنيه للشراء، 52.10 للبيع.

اقرأ أيضا  «المالية»: جاهزون لتلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا في السودان‎

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وجاءت أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.22 جنيه، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وداخل شبكة فروع المصرف المتحد استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، 52.17 للبيع، صباح اليوم السبت

الدينار الكويتي 556
صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل مستوي سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، 49.59 جنيه للشراء، و54.61 للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الجمعة 16-4-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

فيما تداول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف العربي الدولي عند مستوى 51.52 للشراء، و52.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي، داخل شبكة فروع بنك مصرثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه المصري، عند 49.01 جنيه للشراء، 52.15 للبيع

سعر الدينار مقابل الدولار

ارتفع سعر الدينار الكويتي الكويتي بشكل طفيف أمام نظيرها الدولار الأمريكي لتصل مستويات التداول اليوم عند مستوى 3.32 دولار.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

عرضت مستويات صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات بسوق صرف العملات اليوم عند مستوى 12.37 ريال

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

أسعار العملات اليوم السبت 17-4-2021 في البنوك المصرية

منى صلاح 12:20 م, السبت, 17 أبريل 21

سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-4-2021 في البنوك المصرية

منى صلاح 11:06 ص, السبت, 17 أبريل 21

سعر الدولار اليوم السبت 17-4-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:55 ص, السبت, 17 أبريل 21

سعر اليورو اليوم السبت 17-4-2021

أحمد الكومي 10:29 ص, السبت, 17 أبريل 21

سعر الريال السعودي ينهي تعاملات اليوم الجمعة مستقرًّا مقابل الجنيه

منى صلاح 5:04 م, الجمعة, 16 أبريل 21

سعر الدولار يحافظ على مستويات أمس في البنوك اليوم

‫محمود الصباغ‬‎ 5:00 م, الجمعة, 16 أبريل 21