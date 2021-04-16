سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الجمعة 16-4-2021

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بنهاية التداولات الأسبوعية اليوم الجمعة 16 -4- 2021 لدى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقاً لشاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، كما بلغ حجم الاستثمارات الكويتية، بمصر…

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بنهاية التداولات الأسبوعية اليوم الجمعة 16 -4- 2021 لدى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقاً لشاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، كما بلغ حجم الاستثمارات الكويتية، بمصر أكثر 15 مليار دولار، بنسبة 25% من إجمالي الاستثمارات العربية في الأراضي المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري نظراً للعطلة الرسمية اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند 48.98 جنيه للشراء، 52.10 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

حافظ سعر الدينار الكويتي على استقراره أمام الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.22 جنيه، للأفراد والشركات، بختام تعاملات الأسبوع.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

داخل شبكة فروع المصرف المتحد سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، 52.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما استقرت أسعار صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 49.59 جنيه للشراء، و54.61 للبيع.

سعر الدولار فى مصر

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

فيما وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف العربي الدولي إلى مستوى 51.52 للشراء، و52.18 للبيع، بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي، داخل شبكة فروع بنك مصرثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 49.01 جنيه للشراء، 52.15 للبيع

سعر الدينار مقابل الدولار

تداولت أسعار صرف العملة الكويتية أمام نظيرها الدولار الأمريكي لتصل مستويات التداول اليوم عند مستوى 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجلت مستويات صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات بسوق صرف العملات اليوم عند 12.37 ريال.