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سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-4-2021

الدينار يسجل 49.01 جنيه للشراء داخل شبكة فروع بنكي الأهلي ومصر
فاطمه امام 10:35 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21 10:35 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

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تباين سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات، لدى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، وفقاً شاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، بحسب رصد منصة “المال” الإلكترونية الذي تقدمة بشكل يومي علي سعر العملة الكويتية خدمة لقرائها، كما بلغت حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، 16 إلى 19 مليار دولار بنهاية عام 2019.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات أسعار سعر العملة الكويتية “الدينار” في بداية تداولات اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، ليصل إلى 49.01 جنيه للشراء، و52.13 للبيع.

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سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وعلى مستوى سعر صرف الدينار الكويتي أمام سلة العملة المصرية الجنيه اليوم داخل شبكة فروع بنك SAIB، على مستويات الشراء والبيع، عند 51.81 جنيه للشراء، و52.16 جنيه، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وفيما يخص سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري جاء عند 47.39 جنيه للشراء، 52.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

كما بلغت أسعار صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، مستوى 49.63 جنيه للشراء، و52.66 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

وأظهرت تقارير “المال” وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف العربي الدولي إلى 51.84 للشراء، و52.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي، داخل شبكة فروع بنك مصر ببداية تعاملات اليوم في السوق المصرية مقابل الجنيه المصري، مستوى 49.01 جنيه للشراء، 52.13 للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

وأظهرت مؤشرات التداول مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، خلال تداولات اليوم عند 48.03 جنيه للشراء، 51.88 للبيع.

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سعر الدينار مقابل الدولار

وبلغت أسعار صرف العملة الكويتية أمام نظيرها الدولار الأمريكي لتصل مستويات التداول اليوم إلى 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

حققت مستويات صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات بسوق صرف العملات اليوم لتحافظ على سعرها عند مستوى 12.37 ريال.

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بقلم فاطمه امام

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