سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 12-4-2021

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، بحسب شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنوك وشركات الصرافة، بحسب تقرير “المال” الذي تقدمة بشكل يومي علي سعر العملة الكويتية خدمة لمتابيعها، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت 2.567 مليون دولار، منها 7.541 مليون دولار واردات و5.25 مليون دولار صادرات.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

كما ارتفع مستويات أسعار شراء الدينار الكويتي بقيمة قرشين في بداية التداولات اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى 48.98 جنيه للشراء، و52.09 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

أظهرت مستويات سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع بنك SAIB، أكثر من 4 قروش على مستويات الشراء والبيع، عند 51.88 جنيه للشراء، و52.23 جنيه، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

فيما اتخذ مستوى شراء الدينار الكويتي مسار الارتفاع علي مستوى الشراء والاستقرار علي مستوي اللبيع مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 47.39 جنيه للشراء، 52.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وتداولت أسعار صرف “الدينار الكويتي ”، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، مستوى 49.58 جنيه للشراء، و54.60 للبيع.

سعر الدولار فى مصر

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

وأوضحت تقارير “المال” وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف العربي الدولي إلى 51.87 للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي استقراراً داخل بنك مصر في بداية تعاملات اليوم في السوق المصرية مقابل الجنيه المصري، لتصل إلى مستوى 49.98 جنيه للشراء، 52.09 للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

حققت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، في بداية تداولات اليوم عند 48.03 جنيه للشراء، 51.88 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أظهرت أسعار صرف العملة الكويتية أمام نظيرها الدولار الأمريكي لتصل مستويات التداول اليوم إلى 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبلغت مستويات صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات بسوق صرف العملات اليوم لتحافظ على سعرها عند مستوى 12.37 ريال.