سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأحد 14-3-2021

استقر سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري علي مستوي الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم الأحد 14 مارس 2021 بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، وفقاً لتقرير جريدة “المال” التي تقدمة بشكل يومي على سعر العملة الكويتية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار على مستوى الشراء والبيع في بداية تداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48.89 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

سجلت مستويات سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت داخل شبكة فروع بنك SAIB، عند 51.82 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

تعرض شبكة فروع المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوي 47.36 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 48.21 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصرإيران للتنمية

سجلت مستويات أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك المصر إيران للتنمية عند 47.80 للشراء ، و52.12 جنيه للبيع، بحسب تقرير جريدة “المال”

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

تنشر شبكة فروع ثاني أكبرمصرف حكومي في مصر بنك مصر سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية للأفراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47 جنيهاً للشراء، 52.08 جنيه للبيع

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

أظهرت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، بمنتصف التداول اليوم السبت عند مستوى 48.03 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى مستوى أسعار العملة الكويتية حظها من التراجع أمام الدولار، لتصل مستويات التداول اليوم إلى 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبحسب تقرير “المال” الإلكترونية في سوق تداول العملات الخليجية، وصل سعر التداول العملة الكويتة مقابل عملة المملكة العربية السعودية إلى مستوى 12.37 ريال.