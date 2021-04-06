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سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 6-4-2021

يتحدد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه فى البنوك المصرية وفقا لمعادلة سعرية تأخذ فى اعتبارها التحرك اليومى للعملة الكويتية أمام الدولار
فاطمه امام 11:51 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 11:51 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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أتخذت مستويات  سعر الدينار الكويتي، مسار التباين بين الأرتفاع والأنخفاض والأستقرار مقابل سلة العملة المصرية “الجنيه” في بداية التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء 6-4- 2021 فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية، ويتحدد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه فى البنوك المصرية وفقا لمعادلة سعرية تأخذ فى اعتبارها التحرك اليومى للعملة الكويتية أمام الدولار فى الأسواق العالمية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر الدينار الكويتي في بداية التداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند 48.99 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وعند قيمة مستويات سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع بنك SAIB، وصلت عند 51.81 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

بينما نشرت شاشات التداول لدي شبكة فروع المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوي 47.45 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وأقتتح سعر صرف العملة الخليجية “الدينار” ، مقابل العملة المصرية الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 49.61 جنيه للشراء، و54.64 جنيه للبيع، بحسب تقرير”المال”

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سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

حققت مستويات أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف العربي الدولي إلى 51.81 للشراء، و52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

داخل شبكة  فروع ثاني أكبرمصرف حكومي في مصر بنك مصر، عرضت سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية للأفراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48.99 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

بينما تداولت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، في بداية التداول اليوم الثلاثاء عند مستوى 48.03 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع.

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 سعر الدينار مقابل الدولار

وفيما يخص مستوى أسعار العملة الكويتية تراجعت أمام الدولار، لتصل مستويات التداول اليوم إلى 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفقاً تقرير “المال” الإلكترونية في سوق تداول العملات الخليجية، وصل سعر التداول للعملة الكويتة مقابل عملة المملكة العربية السعودية إلى مستوى 12.37 ريال

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بقلم فاطمه امام

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