سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 29-3-2021

السعر يشهد حالة الاستقرار في معظم البنوك في بداية التعاملات

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات الصباحية اليوم الإثنين 29 مارس 2021 بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية، ويتحدد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك المصرية وفقا لمعادلة سعرية تأخذ فى اعتبارها التحرك اليومى للعملة الكويتية أمام الدولار فى الأسواق العالمية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي على مستوى الشراء والبيع في بداية تداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، مستوى 49.04 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

بينت أحدث مؤشرات التداول اللحظية مستويات سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد داخل شبكة فروع بنك SAIB، عند 51.99 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

أظهرت شاشات شبكة فروع المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوي 47.54 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

أوضحت مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 49.68 جنيه للشراء، و54.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر إيران للتنمية

حققت مستويات أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك المصر إيران للتنمية إلى 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

نشرت مواقع شبكة فروع ثاني أكبرمصرف حكومي في مصر بنك مصر سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية للأفراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.04 جنيه للشراء، 51.23 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

بينت أحدث شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، بمنتصف التداول اليوم الأحد عند مستوى 48.03 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى مستوى أسعار العملة الكويتية تراجعت أمام الدولار ، لتصل مستويات التداول اليوم إلى 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفقا لتقرير “المال” الإلكترونية في سوق تداول العملات الخليجية، وصل سعر التداول للعملة الكويتة مقابل عملة المملكة العربية السعودية إلى مستوى 12.37 ريال.