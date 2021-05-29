سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه السبت 29-5-2021

حافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم السبت 29-5-2021، داخل جميع شبكات فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي، نظرًا للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت داخل القطاع، فيما سجل مستوى متوسط سعر الدينار الكويتي بالسوق 51.89 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، ويتم تسعير العملات العربية والأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى فى 3 نوفمبر 2016، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

عرضت شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول في مصر؛ بنك مصر، مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 49.13 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية

أظهر مستوى سعر شراء وبيع العملة الخليجية أمام الجنيه، داخل شبكة فروع بنك SAIB، مستوى 51.97 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في البنك التجاري الدولي

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات، 49.11 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع أكبر مصرف قطاع خاص في مصر بنك CIB.

صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلى الكويتي

كما استقر سعر للشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.57 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

تواصل مستويات سعر الدينار الكويتي استقرارها عند 48.86 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

بينت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه عند 49.17 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصرى، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك

سعر الدينار مقابل الدولار

عرض سعر صرف الدينار الكويتي خلال التعاملات اليوم مقابل الدولار الأمريكي 3.33 دولار، وبحسب آخِر تحديثات بوابة “المال” على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغت مستويات أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره الريال السعودي خلال تعاملات اليوم، إلى 12.47 ريال.