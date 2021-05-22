سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه السبت 22-5-2021

استمرت مستويات سعر الدينار الكويتي في الحفاظ علي مستوياتها مقابل الجنيه المصري، صباح يوم السبت 22 مايو 2021، بينما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم بالسوق 51.89 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، كما يتم تسعير العملات العربية والأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري وفقًا لآليات العرض والطلب، وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى فى 3 نوفمبر 2016، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أظهر رصد بوابة “المال” الإلكترونية على أسعار العملات وصول سعر صرف الدينار الكويتي، داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي في مصر بنك مصر مقابل الجنيه المصري، عند 51.12 جنيه للشراء، و52.25 للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص به.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك كريدي أجريكول

وفي المقابل عرضت شاشات التداول اللحظية لسعر شراء وبيع الدينار الكويتي جديدة أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك كريدي أجريكول، عند مستوى 47.65 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في بنك HSBC

وفيما يخص البنوك الخاصة في السوق وصلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك HSBC خلال التعاملات عند 48.03 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وعلى صعيد مستوى أسعار الشراء والبيع للدينار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد وعند مستوى 48.36 جنيه للشراء، و52.32 للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

عند 48.86 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، جاء سعر الدينار الكويتي على استقرارها مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية .

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

أوضح تقرير المال اليوم على أسعار العملات، أن البنك الأهلي يعرض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 49.12 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفيما يخص مستويات صرف الدينار الكويتي خلال التعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي جاء عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلى صعيد التداول مقابل العملات الخليجية، تستعرض شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره الريال السعودي خلال تعاملات اليوم مستوى 12.46 ريال.