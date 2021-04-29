سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الخميس 29-4-2021

حافظت مستويات سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، على مستويات أمس ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 29 -4-2021، على نفس مستويات أمس داخل عدد من شبكة فروع البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية؛ نتيجة للإجازة القطاع المصرفي ذكري تحرير سيناء.

وداخل البنك المركزي المصري سجل الدينار الكويتي بنهاية تداولات أمس فى البنوك العاملة 51.83 جنيه للشراء و52.29 للبيع، بحسب السعر المعلن على شاشة التداول الخاصة بالبنك المركزي المصري، حيث ترجع أسباب قوة الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، إلى تثبيت سعره أمام الدولار عند 3.31 دولار للدينار، وقوة حجم الاحتياطيات الدولية للاقتصاد الكويتى.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهر تقرير المال الصباحي على أسعار العملات وصول سعر الدينار مقابل الجنيه المصري، اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى 49.03 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك SAIB

قدمت شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB سعر صرف الدينار مقابل الجنيه للأفراد والشركات عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.25 جنيه.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

استقر سعر الدينار مقابل الجنيه المصري، اليوم، داخل شبكة فروع المصرف المتحد عند 47.36 جنيه للشراء، و52.25 للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بحسب آخر التحديثات على الدينار وصل السعر داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم، لى 49.66 جنيه للشراء، و54.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

كما بيّنت آخر التحديثات وصول سعر صرف الدينار داخل بنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه لدى مصرف العربي الدولي عند 51.69 جنيه للشراء، و54.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

عند مستوى 49.03 جنيه للشراء، و52.17 للبيع، جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي.

سعر الدينار مقابل الدولار

أظهر تقرير المال على أسعار العملات وصول سعر صرف العملة الكويتية مقابل العملة الأمريكية الخضراء، إلى مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلى مستوى تعاملات العملات الخليجية، وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيرها السعودي الريال فى سوق صرف العملات إلى مستوى 12.37 ريال.