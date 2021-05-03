بنـــوك

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الإثنين 3-5-2021

مستقراً بالقطاع المصرفي نتيجة العطلة الرسمية اليوم
فاطمه امام 10:46 ص, الأثنين, 3 مايو 21 10:46 ص, الأثنين, 3 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حققت مستويات  سعر الدينار الكويتي، استقراراُ ببداية التداولات مقابل الجنيه، اليوم الإثنين 3 -5-2021، داخل عدد من فروع البنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري تراجع فى البنوك العاملة ليصبح 51.83 جنيه للشراء، و52.29 للبيع، كما ترجع أسباب قوة الدينار الكويتى أمام الجنيه، إلى تثبيت سعره أمام الدولار عند 3.31 دولار للدينار، وقوة حجم الاحتياطيات الدولية للاقتصاد الكويتى.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووفقاً للرصد اليومي لبوابة المال على أسعار العملات عن أن بلغت مستويات سعر الدينار مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 49.03 جنيه للشراء، و51.19 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الأحد 2-5-2021 فى البنوك المصرية

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفيةSAIB

عرضت شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB سعر صرف الدينار مقابل الجنيه للأفراد والشركات عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.25 جنيه.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وكشفت اخر التحديثات على الدينار الكويتي اليوم داخل شبكة فروع المصرف المتحد جاء السعر مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.25 للبيع.

الدينار الكويتي 556
صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد سعر صرف الدينار على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري خلال تداولات اليوم، 49.66 جنيه للشراء، و54.69 للبيع.

اقرأ أيضا  استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 30-4-2021 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

اوضحت تحديثات الاسعار للعملات مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدينار داخل بنك المصرف العربي الدولي عند 51.69 للشراء، و54.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

عند مستوى 49.03 جنيه للشراء، و52.17 للبيع جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدينار مقابل الدولار

وكشفت آخر التحديثات بنهاية تعاملات الأربعاء على العملة الكويتية مقابل العملة الأمريكية الخضراء، جاء السعر عند مستوى 3.32 دولار.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يستقر في نهاية تعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

شهدت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي حالة من الأستقرار مقابل الريال السعودي فى سوق صرف العملات ووصل إلى مستوى 12.37 ريال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم الإثنين 3-5-2021 فى البنوك المصرية

أحمد الكومي 11:41 ص, الأثنين, 3 مايو 21

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-5-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:55 ص, الأثنين, 3 مايو 21

أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الإثنين 3 -5-2021

محمد عبد السند 10:40 ص, الأثنين, 3 مايو 21

سعر الدولار يتمسك بمكاسبه الإثنين مع ترقب المستثمرين بيانات أمريكية

محمد عبد السند 10:23 ص, الأثنين, 3 مايو 21

بلومبرج: جائحة كورونا تمنح إفريقيا فرصة زيادة مبيعات الصكوك السيادية

أيمن عزام 6:30 م, الأحد, 2 مايو 21

سعر الدينار الكويتي يستقر نهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

فاطمه امام 5:11 م, الأحد, 2 مايو 21