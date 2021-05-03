سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الإثنين 3-5-2021

حققت مستويات سعر الدينار الكويتي، استقراراُ ببداية التداولات مقابل الجنيه، اليوم الإثنين 3 -5-2021، داخل عدد من فروع البنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري تراجع فى البنوك العاملة ليصبح 51.83 جنيه للشراء، و52.29 للبيع، كما ترجع أسباب قوة الدينار الكويتى أمام الجنيه، إلى تثبيت سعره أمام الدولار عند 3.31 دولار للدينار، وقوة حجم الاحتياطيات الدولية للاقتصاد الكويتى.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووفقاً للرصد اليومي لبوابة المال على أسعار العملات عن أن بلغت مستويات سعر الدينار مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 49.03 جنيه للشراء، و51.19 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفيةSAIB

عرضت شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB سعر صرف الدينار مقابل الجنيه للأفراد والشركات عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.25 جنيه.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وكشفت اخر التحديثات على الدينار الكويتي اليوم داخل شبكة فروع المصرف المتحد جاء السعر مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.25 للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد سعر صرف الدينار على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري خلال تداولات اليوم، 49.66 جنيه للشراء، و54.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

اوضحت تحديثات الاسعار للعملات مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدينار داخل بنك المصرف العربي الدولي عند 51.69 للشراء، و54.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

عند مستوى 49.03 جنيه للشراء، و52.17 للبيع جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدينار مقابل الدولار

وكشفت آخر التحديثات بنهاية تعاملات الأربعاء على العملة الكويتية مقابل العملة الأمريكية الخضراء، جاء السعر عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

شهدت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي حالة من الأستقرار مقابل الريال السعودي فى سوق صرف العملات ووصل إلى مستوى 12.37 ريال.