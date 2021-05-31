سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الإثنين 31-5-2021

هبطت مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 30-5-2021، مقابل الجنيه في بداية التعاملات، بحسب متوسط السعر بفروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي، ليعرض الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري متوسط سعري فيما يخص سعر الدينار الكويتي بالسوق، عند مستوى 51.95 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقارنة بمستويات 51.89 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع نهاية الخميس الماضي.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما تراجعت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم 3 قروش على مستوى البيع، عند مستوى 49.11 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر

سعر صرف الدينار الكويتى في مصر

كما سجل سعر صرف الدينار الكويت مقابل الجنيه خلال التعاملات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري عند مستوى 51.89 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه عند 49.11 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، داخل بنك CIB البنك التجاري الدولي،وفقاً لتقرير المال اليومي على أسعار العملات سعرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلى الكويتي

جاءت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.57 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

عند مستوى 48.85 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، أظهرت آخر مؤشرات التداول على العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصرى، عند 49.11 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي بداية التعاملات اليوم بين تقرير المال وصول مستوى صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الأمريكي الدولار عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره الريال السعودي خلال تعاملات اليوم، عند 12.47 ريال.