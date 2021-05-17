سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الإثنين 17-5-2021

الدينار يفقد قرشا مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 17 مايو 2021، عن تعاملات الثلاثاء الماضي، في البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وعند 51.93 جنيه للشراء، و52.28 للبيع، جاء متوسط السعر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري وتستعرض منصة «المال» سعر العملة الكويتية داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة الكبرى العاملة بالسوق المحلية، لتأتي الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي

يقدم بنك المصرف العربي الدولي سعر الدينار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 51.91 جنيه للشراء، و52.22 للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص به.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وبحسب تقرير المال وصل سعر صرف الشراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB، عند مستوى 51.92 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في بنك الأهلي الكويتي

وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي في بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 49.57 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعند مستوى 49.71 جنيه للشراء، و54.74 للبيع جاءت مستويات الشراء والبيع للدينار مقابل الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية البنك التجاري الدولي عند 49.08 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري إلى مستوى 48.081 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أظهر تقرير المال استقرار سعر صرف الدينار الكويتي ببداية التعاملات الصباحية أمام نظيره الأمريكي عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فقد سعر صرف الدينار الكويتي قرشا واحدا مقابل نظيره الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم ليصل إلى 12.46 ريال.