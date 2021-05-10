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سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الإثنين 10-5-2021

الدينار يرتفع مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات
فاطمه امام 11:23 ص, الأثنين, 10 مايو 21 11:23 ص, الأثنين, 10 مايو 21

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شهدت مستويات سعر الدينار الكويتي، في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد الموافق 10 -5-2021، مقابل الجنيه المصري، حالة من التباين مقابل الجنيه المصري داخل جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، كما استقرت مقابل الدولار الأمريكي، بينما صعدت أمام الريال السعودي وفقاً لمسح بوابة “المال” الإلكترونية على جميع أسعارالعملات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهر تقرير المال وصول سعر الدينار الكويتي على مستواه مقابل العملة المحلية المصرية خلال تداولات اليوم، لدى شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي ، عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.24 للبيع، وفقاً للموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

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سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

جاءت مستويات الشراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB، عند 51.91 جنيه للشراء، و52.26 جنيه.

الدينار الكويتى فى بنك الأهلي الكويتي

ووصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي في بداية التعاملات إلى مستوى 49.54 جنيه للشراء، 52.24 جنيه للبيع

الدينار الكويتي 556
صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وبحسب التحديثات الأخيرة على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري، وصل الدينار الكويتي في التعاملات الصباحية إلى 49.67 جنيه للشراء، و54.69 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

جاءت أسعار صرف الدينار الكويتي في بداية التعاملات داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية المصرية عند مستوى 48.94 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وعلى نفس المستوى في البنك الأهلي المصري جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق عند 48.94 جنيه للشراء، 52.17 جنيه لبيع.

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سعر الدينار مقابل الدولار

ويواصل سعر صرف الدينار الكويتي استقراره مقابل مقابل نظيره الأمريكي في بداية التعملات عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فيما ارتفعتمستوى سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي فى سوق صرف العملات بشكل طفيف عن تعاملات أمس إلى مستوى 12.47 ريال.

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بقلم فاطمه امام

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