سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الأربعاء 5-5-2021

هبطت مستويات سعر الدينار الكويتي، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 5 -5-2021، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من فروع البنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقاً لتقرير صحيفة المال التي تعدة بشكل يومي خدمة لقرائها وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وعلى مستوى السعر المعلن من البنك المركزي المصري تراجع فى البنوك العاملة ليصبح 51.73 جنيه للشراء، و52.20 للبيع، وفقاً للتحديث اليومي التي تعدة منصة ” المال” الإلكنرونية على تلك الأسعار الرئيسية الأجنبية والعربية داخل القطاع وجاء الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

تراجعت مستويات سعر الدينار مقابل نظريها من العملة المحلية المصرية خلال تداولات اليوم، لدى شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى 48.96 جنيه للشراء، و52.09 للبيع، مقارنة بختام تعاملات الأمس وفقاً للموقع الإلكتروني الخاص بالمصرفي

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وأعلن الموقع الإلكتروني لدى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB سعر صرف الدينار مقابل الجنيه للأفراد والشركات عند مستوى 51.85 جنيه للشراء، و52.25 جنيه، خلال تداولات اليوم.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وفيما يخص اخرالتحديثات على الدينار الكويتي اليوم على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع المصرف المتحد جاء السعر مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.33 جنيه للشراء، و52.14 للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما شهدت مستويات سعر صرف الدينار على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم، 49.58 جنيه للشراء، و54.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

أوضح تقرير العملات الذي تعده المال على سعر صرف الدينار داخل شبكة فروع بنك المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 51.80 للشراء، و52.11 للبيع، وفقاً للتحديثات الأخيرة على أسعار للعملات في بداية التعاملات

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وكذلك تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك في مصرفي بداية التعاملات اليوم، إلى مستوى 48.96 جنيه للشراء، و52.09 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ومقابل العملة الأمريكية في نهاية تعاملات الثلاثاء على العملة الكويتية مقابل العملة الأمريكية الخضراء، جاء السعر عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما استقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي فى سوق صرف العملات ووصل إلى مستوى 12.37 ريال.