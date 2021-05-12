سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الأربعاء 12-5-2021

استقرت سعر الدينار الكويتي في بداية التداولات اليوم الأربعاء الموافق 12-5-2021، مقابل الجنيه المصري، وفقاً السعر المعلَن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، ليصل إلى 51.93 جنيه للشراء، و52.28 للبيع، مقارنة بنحو 51.90 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أول أمس.

وتقدم منصة «المال» سعر العملة الكويتية داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة الكبرى العاملة بالسوق المحلية، لتأتي الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي على مستواه مقابل العملة المحلية المصرية خلال تداولات اليوم، لدى شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي، عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.24 للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

استقر سعر الشراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB، عند مستوى 51.92 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في بنك الأهلي الكويتي

كذلك استقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 49.57 جنيه للشراء، و52.27 للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد سعر الدينار الكويتي، جاء على مستوى الشراء مقابل الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 49.71 جنيه للشراء، و54.74 للبيع خلال التعاملات.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

على شاشات التداول اللحظية داخل فروع أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية المصرية جاء السعرعند مستوى 48.011 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وعند 48.011 جنيه للشراء، 52.21 للبيع، جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق بنهاية التداولات.

سعر الدينار مقابل الدولار

فيما استقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام نظيره الأمريكي عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وأمام العملة السعودية استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في نهاية التعملات لتصل لمستوى 12.47 ريال.