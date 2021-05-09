بنـــوك

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الأحد 9-5-2021

الدينار يرتقع قرشاً على مستوى الشراء والبيع داخل بنكي مصر والأهلي
فاطمه امام 10:34 ص, الأحد, 9 مايو 21 10:34 ص, الأحد, 9 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت مستويات سعر الدينار الكويتي، في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد الموافق 9 -5-2021، مقابل الجنيه المصري، داخل جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

وفيما يخص السعر المعلن من البنك المركزي المصري استقر داخل القطاع ليصبح 51.75 جنيه للشراء، و52.23 للبيع وفقاً لمسح بوابة “المال” الإلكترونية على جميع أسعارالعملات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي على مستواه مقابل العملة المحلية المصرية خلال تداولات اليوم، لدى شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 48.97 جنيه للشراء، و52.14 للبيع، وفقاً للموقع الإلكتروني الخاص بالمصرفي.

اقرأ أيضا  «رواد النيل»: مراكز تطوير الأعمال استفاد منها 2850 رائد أعمال في 3 أشهر

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وأظهرت شاشات التداول للحظية داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB، مستويات للشراء والبيع سعر صرف الدينار مقابل الجنيه للأفراد والشركات عند 51.82 جنيه للشراء، و52.17 جنيه.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وأظهر رصد “المال”، وصول سعر صرف الدينار الكويتي اليوم على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع المصرف المتحد عند مستوى 47.30 جنيه للشراء، و52.11 للبيع.

الدينار الكويتي 556
صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد مستويات الشراء والبيع لسعر صرف الدينار على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري، سجل 49.58 جنيه للشراء، و54.60 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الخميس 6-5-2021

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

ونشرت التحديثات الأخيرة على صرف الدينار داخل شبكة فروع بنك المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري عند 51.68 للشراء، و52.11 للبيع، وفقاً للتحديثات الأخيرة على أسعار للعملات في بداية التعاملات.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

يقدم بنك مصر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي عند 48.97 جنيه للشراء، و52.09 للبيع

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي يتراجع نهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

سعر الدينار مقابل الدولار

وبلغت سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة الأمريكية الخضراء، جاء السعر مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وجاء مستوى سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي فى سوق صرف العملات عند 12.37 ريال

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك المصرية 9-5-2021

أحمد الكومي 10:57 ص, الأحد, 9 مايو 21

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-5-2021 بالبنوك المصرية

منى صلاح 10:57 ص, الأحد, 9 مايو 21

سعر الدولار اليوم الأحد 9-5-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:51 ص, الأحد, 9 مايو 21

توقعات بصعود معدلات توظيف القروض إلى الودائع بالبنوك

فاطمه امام 9:53 ص, الأحد, 9 مايو 21

«ستاندرد آند بورز» : الاقتصاد المصرى يحقق نموًا 4.8% العام المالى المقبل

الحسينى حسن 9:30 ص, الأحد, 9 مايو 21

سعر الريال السعودي يواصل استقراره نهاية تعاملات اليوم

منى صلاح 4:57 م, السبت, 8 مايو 21