سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الأحد 9-5-2021

تباينت مستويات سعر الدينار الكويتي، في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد الموافق 9 -5-2021، مقابل الجنيه المصري، داخل جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

وفيما يخص السعر المعلن من البنك المركزي المصري استقر داخل القطاع ليصبح 51.75 جنيه للشراء، و52.23 للبيع وفقاً لمسح بوابة “المال” الإلكترونية على جميع أسعارالعملات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي على مستواه مقابل العملة المحلية المصرية خلال تداولات اليوم، لدى شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 48.97 جنيه للشراء، و52.14 للبيع، وفقاً للموقع الإلكتروني الخاص بالمصرفي.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وأظهرت شاشات التداول للحظية داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB، مستويات للشراء والبيع سعر صرف الدينار مقابل الجنيه للأفراد والشركات عند 51.82 جنيه للشراء، و52.17 جنيه.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وأظهر رصد “المال”، وصول سعر صرف الدينار الكويتي اليوم على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع المصرف المتحد عند مستوى 47.30 جنيه للشراء، و52.11 للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد مستويات الشراء والبيع لسعر صرف الدينار على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري، سجل 49.58 جنيه للشراء، و54.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

ونشرت التحديثات الأخيرة على صرف الدينار داخل شبكة فروع بنك المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري عند 51.68 للشراء، و52.11 للبيع، وفقاً للتحديثات الأخيرة على أسعار للعملات في بداية التعاملات.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

يقدم بنك مصر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي عند 48.97 جنيه للشراء، و52.09 للبيع

سعر الدينار مقابل الدولار

وبلغت سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة الأمريكية الخضراء، جاء السعر مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وجاء مستوى سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي فى سوق صرف العملات عند 12.37 ريال