سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه السبت 25-7-2020 فى مصر

يرصد موقع جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 25-7-2020، مقابل الجنيه المصرى فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة ، حسب آخر تعاملات نهاية الأسبوع الماضى.

وسجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتى داخل البنوك المصرية أمس مستوى 51.83 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزى.

سعر الدينار الكويتى فى البنوك الحكومية

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنكى الأهلى ومصر 49.42 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكان والتعمير

سجل سعر الدينار فى بنك الإسكان والتعمير 48 جنيهاً للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 49.67 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى الخليجى 49.41 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربى الأفريقى 50.06 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى البنك المصرى لتنمية الصادرات

وسجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى لتنمية الصادرات 49.53 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده 48.49 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلى الكويت

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 51.31 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 51.90 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 48.24 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.32 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى بنك كريدى أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك كريدى أجريكول 48.65 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 49.35 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع.