سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه الأحد 17- 5-2020

متراجعًا بشكل طفيف عن الأسبوع الماضى فى بعض البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي ارتفاعا نسبيا أمام الجنيه اليوم الأحد مقارنة بنهاية التداولات الأسبوعية الخميس الماضى، طبقًا للرصد الذى تجريه بوابة «المال» على أسعار العملات يوميًا، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الكويتية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

وتأتي التقلبات فى أسعار الدينار الكويتى فى الآونة الأخيرة متزامنة مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وجاءت أسعار الدينار الكويتى فى البنوك اليوم الأحد 17-5-2020

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.47 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدينار فى البنك الأهلى المصرى 49.47 جنيه للشراء و 51.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 50.42 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 48.67 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي 49.37 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى لتنمية الصادرات

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.79 جنيه للشراء و 51.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده 50.06 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى الكويتى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي 50.30 جنيه للشراء و 51.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 50.80 جنيه للشراء و 51.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 47.57 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.08 جنيه للشراء و 51.03 جنيه للبيع.