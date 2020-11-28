سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 28-11-2020 في مصر

مستقراً في القطاع المصرفي نظراً للعطلة الرسمية اليوم

استمرارا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها «المال» لقرائها، نستعرض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصري.

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم، والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

بحسب تعاملات اليوم، وصل سعر شراء الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 48.48 جنيه، و51.44 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

وجاءت تداولات اليوم على سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير 48.59 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

ووصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطنى إلى 48.15 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وقدم بنك العربي الأفريقي الدولي صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.34 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.46 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى ابنك عودة بنهاية التعاملات الصباحية إلى 47.37 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول عند 47.46 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعن التعاملات بسوق الصرف العالمي بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 3.27 دولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند 12.26 ريال سعودي