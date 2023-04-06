سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 6-4-2023 أمام الجنيه فى ختام تعاملات البنوك

سجل سعر
سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه، 100.40 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر العملة كويتية في بنك سايب
سعر الدينار الكويتى في بنك سايب، أمام الجنيه، 100.50 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى اجريكول
سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى اجريكول، أمام الجنيه، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى
سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه، 100.50 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الإستثمار العربى
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سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، 96.09 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلى الكويتى – مصر
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر، أمام الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 101.87 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، أمام الجنيه، 99.59 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه ، 99.59 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه، 97.21 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى
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