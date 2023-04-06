سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 6-4-2023 أمام الجنيه فى ختام تعاملات البنوك

سجل سعر

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك القاهرة

اليوم الخميس 6-4-2023، متوسط 100.51 جنيه للشراء، و100.86 للبيع، في نهاية عمليات التداول بالبنوك المحلية والعربية والأجنبية، وفقًا لما جاء بالبيان اليومى، الصادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية المنشورعلى موقع البنك الإلكترونى. ويرصد موقع جريدة «المال» سعر العملة الكويتية المعروضة بشاشات التداول اللحظي بفروع البنوك وبالمواقع الألكترونية في مصر.

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه، 100.40 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر العملة كويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتى في بنك سايب، أمام الجنيه، 100.50 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى اجريكول

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى اجريكول، أمام الجنيه، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه، 100.50 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الإستثمار العربى

سعر

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية

في بنك الإستثمار العربى، أمام الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، 96.09 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى الكويتى – مصر

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر، أمام الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 101.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر، أمام الجنيه، 99.59 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه ، 99.59 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه، 97.21 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى

سعر

اليوم فى البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.