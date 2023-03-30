سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 30-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك كرديدى اجريكول
سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك كريدى اجريكول، أمام الجنيه، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد، أمام الجنيه، 93.48 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر ، أمام الجنيه، 99.67 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى
سعر الدينار الكويتى في البنك الاهلى المصرى، أمام الجنيه، 99.66 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى، أمام الجنيه، 95.06 جنيه للشراء، و 101.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى
سعر
سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبى الإسلامى
سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه، 98.09 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر، أمام الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 100.97للبيع.
سعرعملة دولة الكويت فى بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه ، 96.09 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى
سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية
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