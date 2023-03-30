سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 30-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك كرديدى اجريكول

اليوم الخميس 30-3-2023، عند متوسط 100.53 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع، مقابل الجنيه المصرى، في نهاية تعاملات البنوك، وفقاً لأحدث تقرير يومى صادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية بالموقع الإلكترونى للبنك، وبناء على مقارنة بين المواقع الألكترونية الرسمية للبنوك، تنشر «المال» التقرير التالى طبقاً لشاشات التداول اللحظي المتواجدة بفروع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك كريدى اجريكول، أمام الجنيه، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد، أمام الجنيه، 93.48 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر ، أمام الجنيه، 99.67 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى في البنك الاهلى المصرى، أمام الجنيه، 99.66 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى، أمام الجنيه، 95.06 جنيه للشراء، و 101.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى

سعر

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبى الإسلامى

في المصرف العربى الدولى ، أمام الجنيه، 100.59 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه، 98.09 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر، أمام الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 100.97للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعرعملة دولة الكويت فى بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه ، 96.09 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى

سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية

سعر

اليوم فى بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 97.28 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.