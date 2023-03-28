سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك المصرى الخليجى«إيجى بنك»

اليوم الثلاثاء 28-3-2023، متوسط 100.65 جنيه للشراء، و101.00 للبيع، بمواجهة الجنيه المصرى، في نهاية تعاملات البنوك، وفقاً للبيان اليومى الصادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية بالموقع الإلكترونى للبنك، وبناء على مقارنة بين المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، تنشر «المال» التقرير التالى طبقاً لشاشات التداول اللحظي المتواجدة بفروع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و101.17 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر ، مقابل الجنيه، 99.76 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه، 99.76 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد، مقابل الجنيه، 93.48 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى، مقابل الجنيه، 95.13 جنيه للشراء، و 101.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر، مقابل الجنيه، 97.82 جنيه للشراء، و 101.05للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدى أجريكول

سعر

سعر الدينار الكويتى فى بنك التنمية الصناعية

في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه، 96.09 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه، 98.09 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه، 96.99 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى

سعر

اليوم في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه، 100.67 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.