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سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 20-12-2021 في مصر

مستقرا في بداية التعاملات الصباحية
فاطمة إمام 9:03 ص, الأثنين, 20 ديسمبر 21 9:03 ص, الأثنين, 20 ديسمبر 21

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شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية،  على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري ليسجل 51.734 جنيه للشراء، و52.073 جنيه للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات سجل سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصلت سعر العملة الكويتية داخل البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

وعلى صعيد أسعار الشراء والبيع، وصل سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد جاءت عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه

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سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

فيما سجلت مستويات صرف العملة الكويتية أمام العملة المحلية المصرية في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصرى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

سجل مستوى صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم فاطمة إمام

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