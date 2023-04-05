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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه المصرى بنهاية التعاملات

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متوسط 100.44 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه المصرى بنهاية التعاملات
شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الأربعاء, 5 أبريل 23

بلغ سعر

الدينار الكويتى
اليوم الأربعاء 5-4-2023، عند متوسط 100.44 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع، في ختام التعاملات بالبنوك المحلية والعربية والأجنبية، كما ورد فى التقرير اليومى الصادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية المنشور على موقع البنك الإلكترونى ، وينشر موقع جريدة «المال» خلال السطور القادمة سعر العملة الكويتية المعروضة بشاشات التداول اللحظى للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى.

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه، 99.62 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه، 99.62 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه، 100.62 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصرى الخليجى

سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطنى

سعر

الدينار الكويتى
في بنك الكويت الوطنى، أمام الجنيه، 95.08 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد، أمام الجنيه، 93.48 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى

سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه، 97.30 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت فى بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة، أمام الجنيه ، 100.40 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية

سعر

الدينار الكويتى
اليوم فى بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، 96.09 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الأربعاء, 5 أبريل 23