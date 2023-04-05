سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه المصرى بنهاية التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر

اليوم الأربعاء 5-4-2023، عند متوسط 100.44 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع، في ختام التعاملات بالبنوك المحلية والعربية والأجنبية، كما ورد فى التقرير اليومى الصادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية المنشور على موقع البنك الإلكترونى ، وينشر موقع جريدة «المال» خلال السطور القادمة سعر العملة الكويتية المعروضة بشاشات التداول اللحظى للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى.

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه، 99.62 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه، 99.62 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه، 100.62 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصرى الخليجى

سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطنى

سعر

سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر

في بنك الكويت الوطنى، أمام الجنيه، 95.08 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد، أمام الجنيه، 93.48 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى

سعر الدينار الكويتى في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه، 97.30 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت فى بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة، أمام الجنيه ، 100.40 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية

سعر

اليوم فى بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، 96.09 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.