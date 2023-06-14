سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 14-6-2023 بنهاية تعاملات البنوك

تراجع سعر

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 14-6-2023 في نهاية عمليات التداول المصرفي حسبما عرضت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية، وقدر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة الكويتية بـ 100.38 جنيه للشراء، و100.73 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عنه بمتوسطات أسعار الصرف، مقابل العملة المحلية، ويرصد موقع جريدة «المال» انخفاض عملة الكويت ما بين 1 -7 قروش للشراء والبيع.

توقف سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري عند 99.41 جنيه للشراء، و100.45 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وشهد سعر الدينار الكويتى في بنك مصر استقراراً بقيمة 100.09 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتى في البنك التجاري الدولي

ونشر موقع بنك الاستثمار العربي سعر الدينار الكويتى بقيمة ، 97.30 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية على مستوياته عند: 97.04 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتى في مصرف أبو ظبي الإسلامي قيمة: 98.09 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتى في بنك التعمير والإسكان

وجاء سعر

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

في موقع بنك التعمير والإسكان بقيمة: 96.99 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وطرح موقع بنك بلوم مصر سعر الدينار الكويتى بقيمة: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد

وجاء سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد بنهاية عمليات التداول المصرفية، مقابل العملة المحلية، 93.48 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك المصري الخليجي

بينما عرض موقع البنك المصري الخليجي سعر

اليوم بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع، مقابل العملة المحلية.