سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 12-4-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات البنكية

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سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر
توقف سعر الدينار الكويتى اليوم فى أمام العملة المصرية بنك مصر: 99.75 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى
قُدر سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى: بـ 95.11 جنيه للشراء، و 101.29 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف العربى الدولى
سجل سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى: 100.67 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية
ثبت سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية: عند 96.09 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر
بلغ سعر
سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى
وصل سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى، مقابل العملة المصرية: إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطنى الأهلى
جاء سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الوطنى الأهلى: 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد
شهد سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد، أمام العملة المصرية: 93.48 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى
تباين سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى: ليسجل 95.63 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
طُرح سعر الدينار الكويتى في الإسكندرية، مقابل العملة المصرية : بـ 97.36 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلى المصرى
جاء سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى ليسجل 99.75 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك كريدي أجريكول
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