سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 12-4-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات البنكية

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سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر

اليوم الأربعاء 12-4-2023، تباينا شراء وبيعا، وبلغ متوسط 100.61 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع، بنهاية تعاملات البنوك المسائية، حسبما جاء بأحدث تقرير يومى صادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية المنشور بموقع البنك الإلكترونى ، وترصد «المال» سعر عملة الدولة الكويتية المعروضة بشاشات التداول اللحظي بفروع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.

توقف سعر الدينار الكويتى اليوم فى أمام العملة المصرية بنك مصر: 99.75 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى

قُدر سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى: بـ 95.11 جنيه للشراء، و 101.29 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى: 100.67 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية

ثبت سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية: عند 96.09 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى

في البنك الأهلى الكويتى – مصر، مقابل العملة المصرية: 97.82 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى، مقابل العملة المصرية: إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطنى الأهلى

جاء سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الوطنى الأهلى: 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد

شهد سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد، أمام العملة المصرية: 93.48 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى

تباين سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى: ليسجل 95.63 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

طُرح سعر الدينار الكويتى في الإسكندرية، مقابل العملة المصرية : بـ 97.36 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى المصرى

جاء سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى ليسجل 99.75 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدي أجريكول

عُرض سعر

اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل العملة المصرية: بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.