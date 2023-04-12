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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 12-4-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات البنكية

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متوسط 100.63 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 12-4-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات البنكية
شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الأربعاء, 12 أبريل 23

سجل سعر

الدينار الكويتى
اليوم الأربعاء 12-4-2023، تباينا شراء وبيعا، وبلغ متوسط 100.61 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع، بنهاية تعاملات البنوك المسائية، حسبما جاء بأحدث تقرير يومى صادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات سعر صرف العملات الأجنبية والعربية المنشور بموقع البنك الإلكترونى ، وترصد «المال» سعر عملة الدولة الكويتية المعروضة بشاشات التداول اللحظي بفروع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر

توقف سعر الدينار الكويتى اليوم فى أمام العملة المصرية بنك مصر: 99.75 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى

قُدر سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطنى: بـ 95.11 جنيه للشراء، و 101.29 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الدينار الكويتى في المصرف العربى الدولى: 100.67 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية

ثبت سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية: عند 96.09 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى الكويتى – مصر

بلغ سعر

الدينار الكويتى
في البنك الأهلى الكويتى – مصر، مقابل العملة المصرية: 97.82 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى

وصل سعر الدينار الكويتى في بنك الاستثمار العربى، مقابل العملة المصرية: إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطنى الأهلى

جاء سعر الدينار الكويتى في بنك قطر الوطنى الأهلى: 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد

شهد سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد، أمام العملة المصرية: 93.48 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى

تباين سعر الدينار الكويتى في البنك المصرى الخليجى: ليسجل 95.63 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

طُرح سعر الدينار الكويتى في الإسكندرية، مقابل العملة المصرية : بـ 97.36 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى المصرى

جاء سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلى المصرى ليسجل 99.75 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدي أجريكول

عُرض سعر

الدينار الكويتى
اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل العملة المصرية: بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الأربعاء, 12 أبريل 23