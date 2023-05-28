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سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-5-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

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تباين الشراء والبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-5-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأحد, 28 مايو 23

تباين سعر

الدينار الكويتى
اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات البنكية، مقابل العملة المحلية، ، حيث سجلت العملة الكويتية متوسط 100.24جنيه للشراء، مقابل 100.59 للبيع، طبقا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات، وتحرك الدينار الكويتي منخفضا بقيم تتراوح من 1- 3 قروش للشراء والبيع، بينما ارتفع بقيم تتراوح من 5- 8 قروش للشراء والبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف العملة الكويتية المعروضة بشاشات التداول اللحظى بالبنوك.

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، مقابل العملة المحلية 99.37 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية، مقابل العملة المحلية، 96.09 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتى في البنك المصري الخليجي، مقابل العملة المحلية، 95.63 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتى في بنك سايب، مقابل العملة المحلية ، 100.32 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية، مقابل العملة المحلية، 97.03 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتى فى بنك كريدى أجريكول مصر، مقابل العملة المحلية، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي

سعر

الدينار الكويتى
في المصرف العربي الدولي، مقابل العملة المحلية، 100.28 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المحلية، 94.77 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة، مقابل العملة المحلية، 100.40 جنيه للشراء، و 100.68للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

سعر

الدينار الكويتى
اليوم فى بنك مصر، مقابل العملة المحلية، 99.38 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأحد, 28 مايو 23