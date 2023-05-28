سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-5-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

تباين سعر
سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنك الأهلى المصرى
سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، مقابل العملة المحلية 99.37 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية، مقابل العملة المحلية، 96.09 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتى في البنك المصري الخليجي، مقابل العملة المحلية، 95.63 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك سايب
سعر الدينار الكويتى في بنك سايب، مقابل العملة المحلية ، 100.32 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية، مقابل العملة المحلية، 97.03 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى أجريكول مصر
سعر الدينار الكويتى فى بنك كريدى أجريكول مصر، مقابل العملة المحلية، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي
سعر
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المحلية، 94.77 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة، مقابل العملة المحلية، 100.40 جنيه للشراء، و 100.68للبيع.
سعر الدينار الكويتى في بنك مصر
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