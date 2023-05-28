سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-5-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

تباين سعر

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنك الأهلى المصرى

اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات البنكية، مقابل العملة المحلية، ، حيث سجلت العملة الكويتية متوسط 100.24جنيه للشراء، مقابل 100.59 للبيع، طبقا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات، وتحرك الدينار الكويتي منخفضا بقيم تتراوح من 1- 3 قروش للشراء والبيع، بينما ارتفع بقيم تتراوح من 5- 8 قروش للشراء والبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف العملة الكويتية المعروضة بشاشات التداول اللحظى بالبنوك.

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، مقابل العملة المحلية 99.37 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتى في بنك التنمية الصناعية، مقابل العملة المحلية، 96.09 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتى في البنك المصري الخليجي، مقابل العملة المحلية، 95.63 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتى في بنك سايب، مقابل العملة المحلية ، 100.32 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية، مقابل العملة المحلية، 97.03 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك كريدى أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتى فى بنك كريدى أجريكول مصر، مقابل العملة المحلية، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي

سعر

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني

في المصرف العربي الدولي، مقابل العملة المحلية، 100.28 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المحلية، 94.77 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة، مقابل العملة المحلية، 100.40 جنيه للشراء، و 100.68للبيع.

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر

سعر

اليوم فى بنك مصر، مقابل العملة المحلية، 99.38 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.