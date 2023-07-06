سعر الدينارالكويتي اليوم الخميس 6-7-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الخميس 6-7-2023 تبايناً، مقابل العملة المصرية، إذ ارتفع بقيمة قرشين للشراء مقابل انخفاضه بقيمة قرشين للبيع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وسجل متوسط عملة الكويت 100.33 جنيه للشراء، 100.73 للبيع، وفقاً لما ورد في آخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، بختام عمليات التداول لليوم الأخير لعمل البنوك قبل البدء في العطلة الأسبوعية.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل العملة المصرية، إلى 100.14 جنيه للشراء، مقابل 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل العملة المصرية، 99.45 جنيه للشراء، مقابل 100.39 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المصرية، 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل العملة المصرية، 97.07 جنيه للشراء، مقابل 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل العملة المصرية، 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.71 للبيع.

قدم موقع بنك بلوم مصر سعر الدينار الكويتي، مقابل العملة المصرية، 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

عُرض سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل العملة المصرية، 96.09 جنيه للشراء، مقابل 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

قُدر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل العملة المصرية، 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وتوقف سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل العملة المصرية، 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أوضحت ماكينات الصراف الألي لبنك الكويت الوطني سعر

اليوم، مقابل العملة المصرية، 94.81 جنيه للشراء، مقابل 100.99 للبيع.