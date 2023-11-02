سعر الدولار يواصل صعوده بعد صدور بيانات هامة

ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء قبل اختتام الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين ظل الين بالقرب من أدنى مستوى له خلال عام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.22٪ عند 106.725.

واصل الدولار الأمريكي التداول على الجانب القوي حيث يستعد المتداولون لاختتام الاجتماع الأخير لوضع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

وفي حين أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فمن المقرر أيضًا أن يكرر موقفه الأعلى لفترة أطول نظرًا لأن البيانات الأخيرة أشارت إلى اقتصاد مرن على الرغم من سلسلة طويلة من رفع أسعار الفائدة – وهو السيناريو الذي يبشر بالخير للدولار..

وصرح محللون لدى آي إن جي في مذكرة أنه: “بالإضافة إلى ذلك، تظل الخلفية الجيوسياسية إيجابية للدولار، حيث يظل أي تهديد بالتصعيد في الشرق الأوسط وما يمكن أن يفعله بأسعار النفط إيجابيًا للدولار”.

وستجذب تعليقات الرئيس جيروم باول الأضواء حيث يقوم المستثمرون بتحليل كل كلمة لقياس الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة، ولا سيما النظر في معرفة ما إذا كان باول يحاول إبقاء ارتفاع آخر على الطاولة.