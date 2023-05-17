سعر الدولار يواصل صعوده الأربعاء رغم البيانات السلبية ومخاوف سقف الدين

واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه القوي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لأعلى مستوياته منذ 6 أسابيع، رغم البيانات السلبية لمبيعات التجزئة أمس والفشل الثاني في غضون أقل من 7 أيام لمناقشات سقف الدين بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجلس النواب بقيادة الحزب المعارض.

وشهد الدولار الأمريكي انتعاشا قويا خلال تعاملات اليوم مدعوما بتصريحات بعض أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشددين، وكان على رأسهم العضوة لوريتا ميستر وكذلك رفاييل بوستيك وتوماس باركين، بعد بيانات مبيعات التجزئة الصادرة أمس والتي رغم سلبيتها إلا أنها أظهرت نموا وإن كان أقل المتوقع، وهو ما قد ينعكس على شكل تباطؤ ضئيل للتضخم والنمو.

وصرح بوستيك مساء أمس بأنه يرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال بعيد كل البعد عن الوصول إلى هدف التضخم، وأضاف أن أسوأ سيناريو قد يواججه الفيدرالي الأمريكي بالوقت الحالي هو تسارع نمو البطالة ومقاومة معدلات التضخم للتراجع، وأكد على ضرورة إلتزام البنك بالسيطرة على التضخم كأولويته القصوى.

هذا كما أفاد عضو الفيدرالي الأمريكي بولاية ريتشموند توماس باركين بأنه في حال استمر التضخم المرتفع، أو تسارع بأسوأ الحالات، فلن يكون هناك عائق على الإطلاق يمنع الفيدرالي البنك المركزي من رفع الفائدة بشكل أكبر.

وعلى نفس النبرة المتشددة، صرحت عضو الفيدرالي الأمريكي بولاية كليفلاند لوريتا ميستر بأنها لا تعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد وصلت إلى المستوى التشديدي الكافي لتققيد الطلب والنشاط الاقتصادي في ظل المعدل الحالي.

وأدت تلك التصريحات المتشددة ، والتي أعقبت صدور بيانات التجزئة إلى زيادة إقبال المستثمرين على الدولار اليوم، وإن كانت مكاسبه قد ظلت محدودة في ظل ترقب المستثمرين لنتائج مناقشات قضية سقف الدين بين إدارة بايدن ومجلس النواب بقيادة كيفين مكارثي الجمهوري.