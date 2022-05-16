سعر الدولار يواصل تراجعه داخل البنوك

أظهرت اخر التحديثات داخل البنوك تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 16 مايو 2022، مقارنة بتعاملات الأمس داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.27 جنيه للشراء و18.360 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

كما أظهرت اخر التحديثات في ختام التعاملات اليومية ان سعر شراء الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة يتراوح بين 18.22 جنيه، ,18.29 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع حول 18.32 و18.34 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهرت التداولات الصباحية تراجع سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري إلى 18.24 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

كما بينت التداولات الصباحية وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.24 جنيه، و18.30 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي بداية التعاملات الصباحية وصل سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق عند 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهر اخر التداولات وصول سعر الدولار أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ووصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.