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سعر الدولار يواصل تراجعه بالبنوك المصرية اليوم الخميس 3-9-2020

يسجل أقل سعر للعملة الخضراء لدى بنك أبوظبي الأول
الحسينى حسن 12:24 م, الخميس, 3 سبتمبر 20 12:24 م, الخميس, 3 سبتمبر 20

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واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، فاقدًا ما بين قرش و3 قروش في عددًا من البنوك.

وتراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية أمس الأربعاء بنحو 1.5 قرش ليسجل 15.799 جنيه للشراء و15.899 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند أعلى مستوى له في السوق، ليسجل 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

أقل سعر للعملة الخضراء

سجل أقل سعر للعملة الخضراء أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس لدى بنك أبوظبي الأول عند 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك الأهلي وبنك مصر

وتراجع الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر خلال تعاملات اليوم بنحو قرشًا واحدًا ليسجل 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

وبجانب بنكي الأهلي ومصر تتداول 5 بنوك أخرى سعر الدولار عند نفس المستوى وهي: بنك بلوم، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك العقاري المصري العربي، وبنك QNB الأهلي.

8 بنوك تشتري الدولار عند 15.79 جنيه

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.

والبنوك الثمانية هي: البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي الكويتي، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك عوده، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك التعمير والإسكان.

الدولار

بنوك تبيع الدولار عند 15.88 جنيه

سجل الدولار أمام الجنيه نحو 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع لدى 6 بنوك.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك مصر إيران للتنمية، وبنك التنمية الصناعية، والبنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك HSBC.

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بقلم الحسينى حسن

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