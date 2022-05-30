سعر الدولار يواصل تراجعه الإثنين مع انتعاش مؤقت للأسهم

واصل سعر الدولار هبوطه خلال تعاملاته اليوم الإثنين مع ارتفاع الإقبال على المخاطر في الأسواق مؤقتا مدعوما ببيانات اقتصادية إيجابية ورهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أبطأ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس أداءها أمام ست عملات رئيسية، في طريقه لتسجيل أول تراجع شهري في خمسة أشهر بعدما فقد الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا قوة دفعه منذ ارتفاعه الكبير في بداية العام.

ومؤشر الدولار في طريقه للتراجع 1.5% في مايو وإن ظل مرتفعا بنحو 6% على أساس سنوي. ونزل المؤشر ربع نقطة مئوية خلال اليوم الإثنين إلى 101.44.

ومن المتوقع أن تكون التعاملات محدودة اليوم الإثنين بسبب إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بسبب عطلة رسمية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في أبريل مع تزايد شراء الأسر للبضائع والخدمات وتباطؤ ارتفاع معدلات التضخم.

ويقول محللون إن البيانات المشجعة بالإضافة إلى الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة بوتيرة أبطأ يضعف الدولار.

وارتفع اليورو أمام الدولار لأعلى مستوياته في شهر مسجلا 1.07705 دولار بارتفاع 0.3%.

ونزل سعر الين 0.2% إلى 127.330 ين للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بنسبة 0.1% إلى 1.26400 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة ارتفع سعر بتكوين بنسبة 4% بالمئة لكنها ظلت عند مستوي قريب من 30 ألف دولار.