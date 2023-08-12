سعر الدولار يواصل الهبوط في آخر جلسات الأسبوع

شهد سعر الدولار تعافيا واضحا خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، ليتعافى من الخسائر التي سببتها بيانات التضخم الصادرة مؤخرا، والتي كانت قد استمرت خلال التعاملات المبكرة اليوم ، بعد صدور بيانات الصين والولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع إنفيسيتنج دوت كوم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى – بنسبة 0.18% إلى 102.780 نقطة، بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، حيث يتجه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الرابعة.

كانت البيانات الصادرة مؤخرا في الولايات المتحدة قد أظهرت ارتفاع معدل التضخم العام، ولكن بأقل من توقعات الأسواق، وكان هذا الارتفاع يعكس على الأغلب زيادة أسعار الطاقة فقط بعد ارتفاع سعر النفط على خلفية قرارات الخفض الطوعي لكبار أعضاء أوبك +.

ولكن في نفس الوقت، تباطؤ معدل التضخم الأساسي بما يفوق توقعات الأسواق بفارق طفيف، وهو ما يعني أن الطلب آخذ في التباطؤ بالفعل، وهو ما عزز توقعات الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتوقف عن رفع سعر الفائدة باجتماع سبتمبر المقبل، مما تسبب بزيادة الضغوط الهبوطية على الدولار أمس وخلال التعاملات المبكرة للجلستين الأسيوية والأوروبية اليوم أيضا.