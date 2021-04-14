سعر الدولار يواصل الثبات بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

أسعار الدولار مستقرة بنهاية تعاملات اليوم داخل البنك المركزي لليوم الثالث على التوالي

استقرت أسعار الدولار على مستويات الشراء والبيع لليوم الثالث على التوالي مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات داخل البنوك العاملة في السوق، لتسجل أسعار الشراء بين 15.62 و15.66 جنيه، اليوم الأربعاء 14-4-2021، فيما جاءت مستويات البيع عند 15.74 جنيه للشراء، و15.66 جنيه، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول داخل البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حافظت مستويات أسعار العملة الخضراء الدولار الأمريكي على استقرارها منذ بداية الأسبوع الجاري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي في السوق من حيث الأصول، عند مستويات الشراء والبيع عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما أبقي متوسط صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك المركزى على مستوياته، بنهاية تداولات اليوم عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما يواصل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الحفاظ على مستويات أمس مقابل الجنيه، ليظل عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما جاء السعر نفسه داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعلى صعيد مستويات سعر شراء وبيع صرف الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث استقرت أمام الجنيه المصري بنهاية تداولات اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

جاءت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بحسب شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي، جاء السعر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي شبكة فروع بنك كريدي أجريكول، سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

كما استقرت صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات بنهاية تداولات اليوم عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

بينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك فيصل الإسلامي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

السعر الأدنى للدولار في السوق المصرية

عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، يقدم البنك الأهلي المصري السعر الأقل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية.