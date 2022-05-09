سعر الدولار يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تواصل مستويات سعر الدولار اليوم الإثنين 9 مايو 2022، مسيرة الحفاظ على استقراره داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، في نهاية التعاملات ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.440 جنيه للشراء و18.528 جنيه للشراء، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

تأرجحت مستويات سعر الدولار على شاشات التداولات أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.50 جنيه، و18.43 جنيه للشراء، بينما جاءت أسعار البيع عند مستويات 18.53 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي نهاية التعاملات سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.45 جنيه، و18.51 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفيما يخص سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي جاء عند 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

أعلنت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدولار في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.