سعر الدولار يواصل الثبات بنهاية التعاملات أمام الجنيه

استقرت مستويات سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 أكتوبر 2021،، بنهاية التعاملات داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

كما وصل سعر الدولار أمام الجنيه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بنهاية التعاملات وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ونشر التقرير المسائي للمال وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في بنك مصر

أظهر أخر التحديثات للعملة الأمريكية داخل البنوك وصول مستويات الدولار داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

نشر تقرير للمال وصول الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما وصول سعر الدولار لمستويات الشراء والبيع أمام نظيره المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.