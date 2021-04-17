سعر الدولار يواصل الثبات بختام تداولات اليوم أمام الجنيه

مستقرًّا بجميع المصارف نظرًا للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت

حافظ سعر الدولار في الحفاظ على استقراره مقابل الجنيه المصري لدى شبكة فروع عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، اليوم السبت 17 أبريل؛ نتيجة لعطة القطاع المصرفي المصري، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث شهد مؤشر العملة الأمريكية اتجاهًا هابطًا إلى أدنى مستوى خلال 30 يومًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس الخميس، مع تراجع عائدات الخزانة بعد ارتفاعها، الشهر الماضي، إذ يزداد المستثمرون اقتناعًا بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة متدنية لبعض الوقت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

حقق سعر الدولار الأمريكي في السوق المصرفية استقرارًا، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على الموقع الرسمي بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما استقرّت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ليصل سعر صرف الدولار داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي في السوق من حيث الأصول، إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما تعرض شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية من حيث الأصول، سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وداخل فروع بنك كريدي أجريكول مصر، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبحسب التحديثات الأخيرة للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بينما سجل سعر الدولار داخل بنك قطر الوطني الأهلي في نهاية تعاملات اليوم مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بحسب التحديثات اللأخيرة للعملة الأمريكية داخل السوق.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

وأنهى سعر الدولار الأمريكي على استقرار داخل البنوك الإسلامية مقابل الجنيه في بنك البركة الإسلامي، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة للعملة الأمريكية على شاشة التداول بالبنك.

السعر الأدنى للدولار في السوق المصرية

تتيح بنوك كل من فيصل الإسلامي، و مصر إيران، وبنك التنمية الصناعية عرض السعر الأقل للعملة الأمريكية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.